На Львівщині після хокейного матчу отруїлося десятеро дітей

У Новояворську Львівської області десять дітей поскаржилися на погане самопочуття після хокейного матчу на Льодовій арені. За попереднім діагнозом, неповнолітні отруїлися невідомою речовиною.

Чотирьох госпіталізували до районної лікарні ім. Юрія Липи. Вони перебувають у задовільному стані.

Відомості про отруєння дітей надійшли приблизно о 21.00 суботи. Як виявилось, вдень діти відвідували гру Молодіжної хокейної ліги.

Обставини інциденту з'ясовуються. Про факт повідомили профільні служби.

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