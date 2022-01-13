На Львівщині три сім'ї викупили занедбаний палац та власними силами відновлюють його

У селі Підгірці на Львівщині три родини викупили занедбаний старовинний палац Яблоновських-Бруницьких та почали відновлювати його власними силами, пише видання "Твоє місто".

Палац у Підгірцях не має статусу державної пам’ятки та є пам’яткою місцевого значення, це дозволяє його приватизовувати.

Так, родини Герга, Берник, Онишкевич придбали будівлю, яка, за їх словами, була вкрай занедбана після попереднього власника.

"Хоча палац до нашого придбання перебував у приватній власності, він був у жалюгідному стані – просто руїни. Не було ні вікон, ні дверей, дах обвалився, дерев’яні балки понищені, перекриття між поверхами майже не було, на даху росли триметрові дерева, які ми викорчовували. Усюди – грибок", – розповідає співвласниця будівлі Світлана Герга.

Нові власники почали самостійне відновлення палацу: відремонтували дах і стелю, дві бокові вежі й тераси, укріпили стіни і реконструювали деякі кімнати.

Наразі вже повністю відновили цокольний поверх, де відкрили дві кімнати для огляду й фотосесій. Загалом у палаці понад 60 кімнат.

Нові власники намагаються відновлювати автентичний інтер'єр палацу, тому чимало речей купують на антикварних ринках та магазинах, а дещо приносять місцеві жителі. Світлин, які б демонстрували яким був первісний інтер'єр палацу, немає, тож досвід власники запозичують в інших львівських та закордонних палаців.

Окрім того, поруч з палацом розташовується дендропарк площею понад 8 гектарів, який є пам’яткою садово-паркового мистецтва XVIII століття. У парку ростуть рідкісні породи дерев та рослин – буки, клени, модрини, ялиці, платани та інші. Також на території розміщуються грабова алея, літня ротонда і ставок. Дендропарк є пам’яткою державного значення.

З осені 2021 року палац приймає відвідувачів, потрапити можна за попереднім дзвінком за телефоном 097 143 84 08. Фіксованої ціни за вхід немає – можна зробити внесок у скриньку біля входу або відправитись на екскурсію, кошти з якої витратять на облаштування парку.

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