На Львівщині у двох пожежах загинули власники будинків

За добу на Львівщині сталося одразу дві серйозні пожежі в житлових будинках. Коли загасили полум’я, там знайшли тіла власників.

Як повідомили Depo.Львів у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, 23 листопада 12:08 надійшло повідомлення, що в селі Поріччя (Івано-Франківська ТГ) по вулиці Шевченка в цегляному житловому будинку, критому шифером, розміром 8×8 м виникла пожежа. Згодом на місці пожежі виявили тіло власника будинку 1979 року народження. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 1,5 м2. Пожежно-рятувальні підрозділи на місце пожежі не викликали. Обставини події встановлюють.

А вже 24 листопада, близько 05:07, пожежа спалаїнула у Львові. Горіла квартира на другому поверсі 4-поверхового будинку по вулиці Литвиненка, 14. Там під час пожежі загинула 92-річна власниця квартири. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 12 м2. Обставини події встановлюють.

Нагадаємо, раніше на вулиці Любінській у Львові горіла квартира у п’ятиповерхівці. Із задимленого будинку евакуювали 15 людей. На щастя, ніхто не постраждав.

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