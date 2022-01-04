На Львівщині вибухнув газ у приватному будинку, є постраждалі

На Львівщині у приватному житловому будинку вибухнув газ. Вогнем знищено дах. До лікарні ушпиталили власницю будинку.

«До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про вибух газу з подальшим горінням в с. Новий Яричів на вул. Шевченка, 57 Львівського району в цегляній господарській будівлі. Завдяки злагодженим діям місцевої пожежної команди, вдалось не допустити подальшого розповсюдження вогню та ліквідувати займання», - сказано у повідомленні пресслужби.

Вогнем знищено дах будівлі, речі домашнього вжитку та 0,5 т сіна.

Також вибухом знищено перекриття в будинку та пошкоджено стіну.

«Отримала опіки рук та шиї власниця, 1966 року народження, яку госпіталізовано до КНП «8-ої міської клінічної лікарні м. Львова».

https://www.slovoidilo.ua