На Львівщині зафіксували 275 нових випадків Covid-19

За попередню добу у Львівській області провели 1076 досліджень на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 275 осіб.

Про це пише Кулемет з посиланням на прес-службу ЛОДА.

У розрізі районів:

Дрогобицький: 1

Золочівський: 10

Львівський: 88 (м. Львів – 109)

Самбірський: 10

Стрийський: 33

Яворівський: 13

Червоноградський: 11

Окрім того, за добу, що минула з діагнозом COVID-19 по Львівській області госпіталізували 73 особи. Скерували на самоізоляцію – 571 людину. Аналіз на ПЛР-дослідження вперше набрали у 644 осіб. Летальних випадків – 17. В реанімації перебуває 171 пацієнт, з них на апаратах ШВЛ – 60.

У стаціонарах перебувають 1694 особи (ліжкова мережа заповнена на 32,79 %). Серед них 261 людина – вакциновані (в т.ч. двома дозами – 165).

У розрізі лікарень пацієнти перебувають (в дужках зазначена загальна кількість ліжок, розгорнутих для хворих на ковід):

у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) – 158

у Центрі легеневого здоров’я (370) – 165

у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) – 135

у ЛОКЛ (120) – 49

у Лікарні на залізничному транспорті (100) – 35

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» (120) – 27

у ЛШМД (830) – 152

у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) – 0

у 8-й міській клінічній лікарні м. Львова (420) – 65

у 1-й МКЛ м. Львова (225) – 65

у 5-й МКЛ м. Львова (175) – 53

у Стрийській міській лікарні (190) – 114

у Стебницькій міській лікарні (150) – 48

у Рудківській лікарні (100) – 54

у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи (200) – 124

у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ (160) – 69

у Сокальській ЦРЛ (326) – 44

у Жидачівській ЦРЛ (100) – 62

у Пустомитівській (80) – 56

у Перемишлянській ЦРЛ (80) – 48

у Жовківській ЦРЛ (100) – 41

у Самбірській ЦРЛ (50) – 34

у Буській ЦРЛ (80) – 58

у Золочівській ЦРЛ (210) – 38

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 215 018 особа. Померлих – 5744 людини. Одужали від коронавірусної інфекції – 196 195 осіб.

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