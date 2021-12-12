На Львівщині зафіксували 275 нових випадків Covid-19

12 декабря 2021, 17:13
 Общество

За попередню добу у Львівській області провели 1076 досліджень на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 275 осіб.

Про це пише Кулемет з посиланням на прес-службу ЛОДА.

У розрізі районів:

    Дрогобицький: 1
    Золочівський: 10
    Львівський: 88 (м. Львів – 109)
    Самбірський: 10
    Стрийський: 33
    Яворівський: 13
    Червоноградський: 11

Окрім того, за добу, що минула з діагнозом COVID-19 по Львівській області госпіталізували 73 особи. Скерували на самоізоляцію – 571 людину. Аналіз на ПЛР-дослідження вперше набрали у 644 осіб. Летальних випадків  – 17. В реанімації перебуває 171 пацієнт, з них на апаратах ШВЛ – 60.

У стаціонарах перебувають 1694 особи (ліжкова мережа заповнена на 32,79 %). Серед них 261 людина – вакциновані (в т.ч. двома дозами – 165).

У розрізі лікарень пацієнти перебувають (в дужках зазначена загальна кількість ліжок, розгорнутих для хворих на ковід):

    у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) – 158
    у Центрі легеневого здоров’я (370) – 165
    у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) – 135
    у ЛОКЛ (120) – 49
    у Лікарні на залізничному транспорті (100) – 35
    у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» (120) – 27
    у ЛШМД (830) – 152
    у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) – 0
    у 8-й міській клінічній лікарні м. Львова (420) – 65
    у 1-й МКЛ м. Львова (225) – 65
    у 5-й МКЛ м. Львова (175) – 53
    у Стрийській міській лікарні (190) – 114
    у Стебницькій міській лікарні (150) – 48
    у Рудківській лікарні (100) – 54
    у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи (200) – 124
    у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ (160) – 69
    у Сокальській ЦРЛ (326) – 44
    у Жидачівській ЦРЛ (100) – 62
    у Пустомитівській (80) – 56
    у Перемишлянській ЦРЛ (80) – 48
    у Жовківській ЦРЛ (100) – 41
    у Самбірській ЦРЛ (50) – 34
    у Буській ЦРЛ (80) – 58
    у Золочівській ЦРЛ (210) – 38

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 215 018 особа. Померлих – 5744 людини. Одужали від коронавірусної інфекції – 196 195 осіб.

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