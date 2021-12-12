На Львівщині зафіксували 275 нових випадків Covid-19

За попередню добу у Львівській області провели 1076 досліджень на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 275 осіб.
Про це пише Кулемет з посиланням на прес-службу ЛОДА.
У розрізі районів:
Дрогобицький: 1
Золочівський: 10
Львівський: 88 (м. Львів – 109)
Самбірський: 10
Стрийський: 33
Яворівський: 13
Червоноградський: 11
Окрім того, за добу, що минула з діагнозом COVID-19 по Львівській області госпіталізували 73 особи. Скерували на самоізоляцію – 571 людину. Аналіз на ПЛР-дослідження вперше набрали у 644 осіб. Летальних випадків – 17. В реанімації перебуває 171 пацієнт, з них на апаратах ШВЛ – 60.
У стаціонарах перебувають 1694 особи (ліжкова мережа заповнена на 32,79 %). Серед них 261 людина – вакциновані (в т.ч. двома дозами – 165).
У розрізі лікарень пацієнти перебувають (в дужках зазначена загальна кількість ліжок, розгорнутих для хворих на ковід):
у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) – 158
у Центрі легеневого здоров’я (370) – 165
у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) – 135
у ЛОКЛ (120) – 49
у Лікарні на залізничному транспорті (100) – 35
у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» (120) – 27
у ЛШМД (830) – 152
у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) – 0
у 8-й міській клінічній лікарні м. Львова (420) – 65
у 1-й МКЛ м. Львова (225) – 65
у 5-й МКЛ м. Львова (175) – 53
у Стрийській міській лікарні (190) – 114
у Стебницькій міській лікарні (150) – 48
у Рудківській лікарні (100) – 54
у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи (200) – 124
у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ (160) – 69
у Сокальській ЦРЛ (326) – 44
у Жидачівській ЦРЛ (100) – 62
у Пустомитівській (80) – 56
у Перемишлянській ЦРЛ (80) – 48
у Жовківській ЦРЛ (100) – 41
у Самбірській ЦРЛ (50) – 34
у Буській ЦРЛ (80) – 58
у Золочівській ЦРЛ (210) – 38
За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 215 018 особа. Померлих – 5744 людини. Одужали від коронавірусної інфекції – 196 195 осіб.
https://www.kulemet.com