На Майдані від Зеленського вимагали "припинити політику капітуляції перед Росією"

У Києві на Майдані Незалежності у неділю 24 травня на акцію протесту зібралося близько тисячі осіб з головною вимогою: "припинити політику капітуляції перед Росією".

Як повідомляє "Інтерфакс Україна", біля Стели Незалежності були присутні люди з символікою Національного корпусу, прапорами політичних партій "Національний корпус", "Демократична сокира", ВО "Свобода" і громадської організації "Справа громад".

Учасники акції також висунули вимогу звільнити голову Офісу президента Андрія Єрмака, відсторонити олігархів від управління державою, звільнити утримуваних майданівців, добровольців і волонтерів і "покласти край політичним переслідуванням патріотів".

Крім того, мітингувальники вимагали відновити зближення України з ЄС і НАТО і перестати призначати на посади "кварталівців" і преспешников Януковича.

Близько 16:00 колона підійшла до будинку на вулиці Грушевського, 9а у центрі Києва, де володіє квартирою президент України Володимир Зеленський. Там організатори акції - об'єднання "Рух опору капітуляції", обклеїли листівками з вимогами паркан і ворота навколо будинку, де президент володіє нерухомістю, та виконали державний гімн. Після чого мирно розійшлися.