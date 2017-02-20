На Майдане завершилась акция участников блокады на Донбассе, обошлось без драк

Пол тысячи активистов завершили митинг на Майдане Незалежности в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.

Акция продлилась около 1 часа.

Организаторы митинга призвали присутствующих присоединиться к блокаде железнодорожных путей на линии разграничения на Донбассе и просили перечислить деньги им на банковскую карту.

Перед протестующими выступили депутаты Верховной Рады от "Объединения "Самопомощь" Егор Соболев и Семен Семенченко, а также внефракционный Владимир Парасюк.

Митинг обошелся без конфликтов и драк.

Напомним, организаторы митинга требовали от власти принять закон о временно оккупированной территории, а от боевиков - освободить всех пленных.

Как сообщали Українські Новини, потасовка между протестующими и правоохранителями произошла 19 февраля на улице Институтской. Позже протестующие столкнулись с правоохранителями на Крещатике.

Напомним, полиция отпустила всех задержанных во время столкновений в центре Киеве на акции поддержки блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса.