На мосту Патона в Киеве появится реверсивная полоса с передвижным отбойником

До конца года на мосту Патона планируют внедрить систему Road Zipper для организации безопасного реверса. Об этом написал заместитель главы КГГА Илья Сагайдак на своей странице в соцсети Facebook. Систему планируют установить от моста Патона до Дарницкой площади.

Road Zipper состоит из барьера и специальной машины, которая способна менять положение отбойника. Для этого используется машина с гидравлическими подъемниками, которая имеет внутри S-образный конвейер, меняет позицию секций барьера. При этом, работа машины осуществляется без перекрытия движения. Благодаря системе утром можно будет добавлять одну-две полосы в сторону центра, а вечером в обратном направлении.

"Предыдущий проект организации дорожного движения на Патона оставлял на мосту только по две полосы для индивидуального транспорта в каждом направлении и одну для общественного транспорта, что создавало дополнительные перепробег и транспортные потери в сети. Для того, чтобы избежать значительных пробок, мы рассмотрели альтернативу - систему Road Zipper, что позволяет организовать безопасное реверсивное движение. По критерию социально-экономической целесообразности, внедрение системы Road Zipper даст экономию годовых транспортных потерь от 348 до 736 млн грн (в зависимости от методологии расчета) в год", - написал Сагайдак.

Фото: Фото из открытых источников Мост Golden Gate, Сан-Франциско

Фото: Фото из открытых источников Система Road Zipper на мосту Golden Gate в Сан-Франциско

Также отмечается, что система позволит экономить почти 3840 литров топлива в сутки. Кроме того, она поможет избежать попадания в воздух почти 4993 кг вредных веществ за сутки.

"Главное, что использование системы Road Zipper на мосту им. Патона и проспекте Соборности позволит сохранить полосу переменного направления движения, снизив при этом аварийность за счет физического разделения встречных потоков. Ежегодно потери от ДТП на Патона составляют 20 млн грн. За последние полгода на мосту Патона было 5 лобовых столкновений", - отметил чиновник.

По словам Сагайдака, в ближайшее время будет заказано ТЭО и проект, в рамках которого будут проводить соответствующие работы.

Такая система работает на мостах в Нью-Йорке, Вашингтоне, Сан-Франциско, Сиднее, Новой Зеландии и Сан-Диего.

Напомним, в Киеве стартует реконструкция транспортной развязки на пересечении просп. Победы и ул. Данила Щербаковского.