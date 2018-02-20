На неподконтрольных территориях Донбасса насчитывается в среднем до 40 тыс. боевиков - Матиос

На временно неподконтрольных территориях Донбасса насчитывается в среднем до 40 тыс. боевиков. Об этом сказал в эфире "112 Украина" заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает УНН.

"Оно (количество боевиков - ред.) колеблется от тех или иных этапов эскалации или затихания, но суммарно до 40 тыс. вооруженных людей, которые имеют соответствующие обучение за счет офицеров Российской Федерации", - сказал он.

При этом, по его словам, контингент в разные периоды колебался от 3 тыс. до 16 тыс., когда были трагические события под Иловайском.

Ранее заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что после установки украинской властью контроля над украинско-российской границей жизни "ДНР/ЛНР" закончится в течение месяца.