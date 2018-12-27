На Николаевщине разоблачили агентурную сеть военной разведки РФ во главе с капитаном ВСУ

В Николаевской области разоблачили агентурную сеть российской военной разведки.

Об этом представитель Департамента контрразведки СБУ Владимир Нестюк заявил во время брифинга.

"20 декабря был задержан ее (сети - прим.ред.) руководитель, гражданин Украины 1961 г.р., капитан первого ранга ВСУ в запасе, который также имеет российское гражданство. Было установлено, что он был завербован кадровым сотрудником ГРУ генштаба ВС РФ в Севастополе и неоднократно выезжал в аннексированный Крым для проведения агентурных встреч", - рассказал он.

По словам Нестюка, агент вместе со своими подельниками осуществлял сбор и передачу информации с ограниченным доступом о функционировании подразделений на территории Очаковского гарнизона, а также их привлечении к проведению операции Объединенных сил на Донбассе.

Также контрразведчики установили, что последнее задание от российских кураторов состояло в создании подпольной организации для проведения различного рода мероприятий по дестабилизации ситуации в регионе и дальнейшем управлении ею.

"По месту проживания агента были собраны документальные материалы совершения им преступления - средства связи с российскими разведчиками, компьютерная техника, электронные накопители информации, на которых обрабатывались собранные сведения, а также документальные материалы, в частности с ограниченным доступом", - резюмировал Нестюк.

Сейчас украинскому военному объявлено подозрение по ст. 111 Уголовного кодекса (Государственная измена) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Напомним, ранее СБУ задержала диверсанта во время закладки взрывчатки на харьковской железной дороге.