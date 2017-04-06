На новом особняке Гонтаревой нарисовали свинью - фото

Изображение копилки в виде свиньи обернуто в российский флаг

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Facebook украинского журналиста Александра Дубинского.

Дубинский рассказал, сегодня активисты нарисовали на заборе нового дома главы НБУ Валерии Гонтаревой "в японском стиле" свинью копилку под российским флагом. Данное изображение намекает на саму хозяйку особняка и ее деятельность.

Отметим, что информация о новом доме Гонтаревой в элитном поселке под Киевом стала известна еще летом прошлого года. По информации СМИ, поместье обошлось семье главы НБУ в 12,5 млн грн. Рядом с Гонтаревой живет бывший нардеп от "Партии регионов" Анна Герман.

По информации реестра собственности, площадь дома составляет 316 кв.м. Также известно, что дом выполнен в японском стиле со строгим соблюдением канонов. В доме 4 спальни, каминный зал, гостиная, кабинет, комната отдыха, сауна и три санузла.

Напомним, что активисты, которые собрались у дома главы НБУ Валерии Гонтаревой и заблокировали ее автомобиль, заставили ее пешком уходить от камер.

Politeka

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