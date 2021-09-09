На Одещині затримали учасника "ІДІЛ"

Служба безпеки України затримала учасника міжнародної терористичної організації "Ісламська держава Іраку та Леванту" ("ІДІЛ") в Одеській області.

Як повідомляє прес-центр СБУ в четвер, чоловік є вихідцем з Центральної Азії і перебуває в розшуку за лінією Інтерполу за вчинення злочинів, пов'язаних із фінансуванням терористичної діяльності.

"За даними СБУ, у 2014-2016 роках зловмисник перебував на території Республіки Туреччина, де був завербований членами міжнародної терористичної організації "Ісламська держава". Переховуючись від правоохоронних органів, іноземець прибув в Україну. Перебував у нашій державі з порушенням вимог міграційного законодавства", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що суд уже обрав затриманому запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.

"Операція щодо розшуку та затримання відбувалася спільно з Національним центральним бюро Інтерполу в Україні", - наголошують у СБУ.