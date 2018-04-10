На Одесщине испытали новый украинский ракетный комплекс

В Одесской области начались государственные испытания ракетного комплекса "Ольха". Об этом журналистам "Фразы" сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам Секретаря СНБО Александра Турчинова, нынешние испытания - "это финальный этап масштабного проекта украинских ученых, конструкторов и производственников".

"Благодаря усилиям всех, кто работал над этим проектом, мы получили мощную ракетную технику, которая по всем показателям лучше российского аналога "Смерч", - сказал Турчинов.

Секретарь СНБО сообщил, что государственные испытания будут проходить в несколько этапов, во время которых заказчик будет проверять на соответствие заданным параметрам все тактико-технические характеристики ракет. Он пояснил, что ракеты будут запускаться в полном боевом снаряжении по заранее определенным целям.

"Учитывая управляемость ракет, для каждой из них будет определена собственная цель", - добавил Секретарь СНБО.

Турчинов отметил, что после завершения этих масштабных государственных испытаний ракетные комплексы "Ольха" будут взяты на вооружение, а украинский ОПК начнет их серийное производство.

"Хочу подчеркнуть, что первый этап государственных испытаний, во время которого ракеты попали в заданные цели на максимальной дальности стрельбы, прошел успешно - программа испытаний была полностью выполнена", - сказал Турчинов.

Как сообщала "Фраза", 4 августа 2016 года ГК "Укроборонпром" представил новый 120-мм миномет "Молот" стоимостью 483 тысячи гривен, сделанный полностью из материалов отечественного производства.

В ноябре того же года конструкторское бюро "Артиллерийское вооружение", которое входит в состав Государственного концерна "Укроборонпром", успешно выполнило испытания заключительной партии минометов КБА-48М1 калибром 82-мм.

Тогда же глава Генерального штаба Украины Виктор Муженко опубликовал инфографику, наглядно показывающую степень обеспечения украинской армии новым и отремонтированным вооружением.

26 мая 2017 года Вооруженные силы Украины провели испытания новой управляемой боевой ракеты.

В конце июля 2017 года в Украине прошли успешные испытания беспилотного БТР "Фантом-2".

В октябре 2017 года Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов остался доволен ракетными испытаниями нового противотанкового ракетного комплекса "Скиф", которые проходили как в Украине, так и за рубежом. ФРАЗА.ua

Ukrnews.info

http://ukrnews.info