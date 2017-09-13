На Одесщине вандалы сожгли мемориал воинам АТО и Героям Небесной сотни (Фото)

В городе Ананьеве на севере Одесской области неизвестные сожгли стенд мемориала погибшим воинам АТО и Героям Небесной сотни

Об этом сообщает местный активист и журналист Владимир Седов в Facebook, передает "ДС".

"Сожжен недавно установленный общественными активистами стенд мемориала памяти погибшим воинам АТО и Героям Небесной сотни. Это вопиющий акт политического вандализма - не случайность, а закономерность: демонстрация безнаказанности сепаратистов, которые делают все для дестабилизации ситуации в городе и районе", - заявил Седов.

Он считает, что это сделали намеренно накануне Дня города, который в Ананьеве будут отмечать в ближайшую субботу.

Представители местного отделения "Автомайдана" пообещали наказать вандалов и назначили денежное вознаграждение тем, кто предоставит любую информацию о злоумышленников - вандалов.

В Главном управлении Нацполиции в Одесской области информацию о поджоге подтвердили, сказав, сейчас решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства.

Акт політичного вандалізму в Ананьєві. Спалено стенд Меморіалу загиблих воїнів АТО та героїв Небесної сотні.

Напередодні Дня міста Ананьєва, 12 вересня 2017 року,в центрі міста Ананьєва Одеської області стався зухвалий акт політичного вандалізму та злочину : було спалено нещодавно встановлений громадськими активістами стен Меморіалу пам чиї загиблих воїнів АТО та Небесної сотні.

Як повідомили у місцевому відділку поліції, підпал стався приблизно о 2-30 ночі. При цьому скаути,…

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