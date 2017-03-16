На оккупированном Донбассе возросло количество заложников - Ирина Геращенко

На оккупированном Донбассе увеличилось количество украинских заложников.

Об этом на своей странице в Facebook написала представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

"К сожалению, на сегодняшний день количество заложников в отдельных районах Донецкой и Луганской областей увеличилась и составляет 118 человек, это гражданские и военные", - сообщила она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тяжелые бои: Водяное накрыли с артустановок

Геращенко добавила, что количество заложников выросла за счет гражданских, которых хватают на оккупированных территориях.