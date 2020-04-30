На окупованому Донбасу перебуває понад дві тисячі кадрових офіцерів РФ- командувач ОС

Генштаб збройних сил РФ сформував та утримує на Донбасі оперативне угруповання російських окупаційних військ у складі 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів загальною чисельністю понад 35 тисяч осіб.

Наразі на окупованій частині Донбасу перебуває понад дві тисячі кадрових російських офіцерів.

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив командувач Об'єднаних сил Володимир Кравченко, відповідаючи на питання щодо чисельності російських військ на Донбасі.

"Для контролю над тимчасово окупованими територіями Донбасу Генеральним штабом збройних сил РФ сформовано та утримується оперативне угруповання російських окупаційних військ у складі 1-го (ДОНЕЦЬК) та 2-го (ЛУГАНСЬК) армійських корпусів загальною чисельністю понад 35 тисяч осіб, які оперативно підпорядковані 8 загальновійськовій армії Південного військового округу ЗС РФ. Основу керівного і командного складу полків, бригад та штабів армійських корпусів становлять кадрові офіцери і генерали ЗС РФ, які на ротаційній основі відряджаються до тимчасово окупованих територій України. Сьогодні на окупованій частині Донбасу перебуває понад дві тисячі кадрових російських офіцерів. При цьому посади рядового, сержантського складу та командирів тактичної ланки комплектуються переважно місцевими мешканцями та найманцями з Росії", - повідомив Кравченко.

Він також поінформував, що для підтримання адміністративно-поліцейського режиму та забезпечення функціонування окупаційних адміністрацій створено інші "силові відомства" - міністерство внутрішніх справ і міністерство державної безпеки, якими безпосередньо керують російські МВС та ФСБ.

Поряд з утриманням та забезпеченням збройних формувань, Російська Федерація, використовуючи територію Донбасу як військовий полігон, проводить тут дослідження новітніх систем озброєння для своєї армії, наголосив командувач.

"Найбільш широко випробовуються комплекси радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки, безпілотні літальні апарати, системи наведення високоточної зброї, наземні станції артилерійської розвідки, захищені засоби цифрового зв'язку, тактичне спорядження та снайперська зброя", - повідомив Кравченко.

За час військового протистояння на Донбасі українські військові захопили та задокументували чимало зразків зброї, яка перебуває на озброєнні виключно ЗС РФ, що вкотре доводить безпосередню участь Росії у збройному конфлікті на території України.

За інформацією командувача, засобами розвідки на окупованих територіях було виявлено російські комплекси радіоелектронної розвідки "Торн-МДМ" і комплекси радіоелектронної боротьби РБ-341В "Леер-3", РЕБ 1Л269 "Красуха- 2", РБ-109A "Биліна", "Репеллент-1", радіолокаційні станції "Каста-2Е2" тощо.

"Зафіксовано застосування противником протитанкових керованих ракет 9М133 "Корнет", керованих снарядів 3ОФ39 "Краснополь", безпілотних літальних апаратів "Орлан-10", "Елерон". Також відмічається застосування БПЛА в ударному варіанті. Як бойове навантаження використовуються гранати з автоматичних гранатометів та ручні осколкові гранати", - повідомив Кравченко.

Він також відзначив, що, нехтуючи досягнутими домовленостями, російські найманці встановлюють мінні поля вздовж усієї лінії розмежування та в районах транспортних комунікацій. Розширення мінних полів та відсутність позначок суттєво підвищує рівень небезпеки. Регулярно відмічаються випадки підриву місцевих мешканців та цивільного автотранспорту.