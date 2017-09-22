На памятнике Калашникову в Москве заметили схему немецкого автомата (фото)

На монументе изображена схема немецкого автомата в разложенном виде.

В Москве на памятнике оружейнику Михаилу Калашникову скульпторы изобразили среди прочего схему немецкого автомата времен Второй мировой войны-StG 44. Ее заметил историк и военно-исторический редактор Юрий Пашолок, пишет "Медуза".

Фото: instagram.com/mitya_kalinkin

"Только не говорите, что это они случайно. За такое надо бить, больно и прилюдно", - написал журналист и разместил фото взрыв-схемы автомата как доказательство.

Схема немецкого автомата на монументе / "Фейсбук" / Юрий Пашолок

Отмечается, что официально Российское военно-историческое общество (РВИО), устанавливавшее памятник, пока не прокомментировало использование схемы немецкого автомата.

Штурмовая винтовка StG 44 была принята на вооружение Вермахта в 1944 году. Ее создатель Хуго Шмайссер после войны был вывезен в СССР, где работал на "Ижмаше". Созданный уже после этого АК внешне напоминает StG 44, хотя отличается по принципу работы.

Напомним, памятник оружейном конструктору Михаилу Калашникову открыли в Москве 19 сентября.