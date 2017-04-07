На Пасху украинцы отдохнут три дня

Уже через несколько дней, а именно 16 апреля, в Украине и во всем мире будут отмечать Пасху.

По традиции этот праздник отмечают в воскресенье, поэтому понедельник после него также будет выходным днем (касается тех, у кого пятидневная рабочая неделя, - ред.). То есть украинцы на следующие выходные будут отдыхать не два дня, а три.

Стоит отметить, что решение по выходным на каждом предприятии лично принимает собственник или руководитель.

Напомним, в текущем году православные и католики будут отмечать Пасху в один день.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в ночь с 15 на 16 апреля коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" собирается продлить работу подземки из- за празднования Пасхи.