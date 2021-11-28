На перехресті у Рівному зіткнулись бус та легковик

У Рівному на перехресті вулиці Степана Бандери-Княгині Ольги сталась автопригода.
Попередньо відомо, що зіткнулись бус і легковик.
Рух на даній ділянці частково ускладнений. На місці працюють правоохоронці.
https://rivne.media
У Рівному на перехресті вулиці Степана Бандери-Княгині Ольги сталась автопригода.
Попередньо відомо, що зіткнулись бус і легковик.
Рух на даній ділянці частково ускладнений. На місці працюють правоохоронці.
https://rivne.media
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