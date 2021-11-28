На перехресті у Рівному зіткнулись бус та легковик

28 ноября 2021, 16:21
 Общество

У Рівному на перехресті вулиці Степана Бандери-Княгині Ольги сталась автопригода.

Попередньо відомо, що зіткнулись бус і легковик.

Рух на даній ділянці частково ускладнений. На місці працюють правоохоронці.

https://rivne.media

 
 
 