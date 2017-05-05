На период Евровидения над Киевом частично закрыли небо

Государственная авиационная служба Украины ввела ограничения на выполнение полетов над Киевом с 4 по 14 мая 2017 года.

Как сообщили в Государственном предприятии по обслуживанию воздушного движения Украины, полеты ограничены в радиусе 15 км от Международного выставочного центра в Киеве до высоты 1,5 км.

Данное ограничение не распространяется на регулярные и чартерные рейсы как транзитные, так и осуществляемые в аэропорты "Борисполь" и "Киев" (Жуляны). Также ограничение не распространяется на полеты с целью предоставления медпомощи, спасательные и необходимые для обеспечения проведения "Евровидения" (при наличии разрешений Генерального штаба и Госавиаслужбы). При этом все воздушные суда должны быть оборудованы ответчиком вторичной радиолокации и средствами радиосвязи пилот-диспетчер.

Решение было принято с целью предотвращения противозаконных действий в области использования воздушного пространства.

По данным опроса компании Research & Branding Group, к тому, что Украина в 2017 году принимает Евровидение, позитивно относится половина жителей страны (49%), а нейтрально-безразлично - 39%. Негативно к этому факту, как и к конкурсу в принципе, относятся лишь 7% украинцев. Почти две трети украинцев (60%) уверены, что Украина сможет обеспечить достойное проведение нынешнего Евровидения. Противоположного мнения придерживается 17% опрошенных, а 23% - не смогли дать однозначный ответ на вопрос.

Подробнее о подготовке Украины к песенному конкурсу читайте в материале "Месяц до Евровидения-2017: бюджеты и кареты, Джамала и Проскурня" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Интерфакс-Украина