На посольстве РФ в Нью-Йорке разместили проекции в поддержку Сенцова

Акцию организовал американский ПЕН-центр. Ее провели в день сопротивления аннексии Крыма Россией.

Проекции в поддержку незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова появились на здании посольства России в Нью-Йорке, сообщает пресс- служба американского ПЕН-центра.

Акцию в поддержку крымчанина Сенцова запустили в понедельник, 26 февраля, в День сопротивления оккупации Крыма Российской Федерацией. Она является одним из способов привлечения внимания мировой общественности к проблемам политузников Кремля.

Сенцов выступал против аннексии украинского полуострова Россией и был осужден к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению.

"ПЕН Америка требует освободить Сенцова и очень серьезно относится к этому", - говорится в сообщении организации на странице в Twitter.

.@penamerican calls to #FreeSentsov and is very serious about it https://t.co/NTzGsIEoF4 pic.twitter.com/09ftVtbjax - PEN America (@PENamerican) February 27, 2018

Напомним, 12 сентября 2017 года в администрации иркутского СИЗО сообщили о том, что Олега Сенцова этапировали в Челябинск. Однако позже стало известно о том, что его этапируют на Ямал.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали сотрудники ФСБ в Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге офисов партий на полуострове. Оба вину не признали.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону 25 августа 2015 года вынес обвинительный приговор в отношении Сенцова. По совокупности преступлений режиссер приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Александр Кольченко приговорен к десяти годам заключения в колонии строгого режима