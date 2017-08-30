На празднование иудейского Нового года в Умани ожидают 30 тысяч паломников

С 20 по 21 сентября в городе Умань состоится ежегодное празднование Нового года по иудейскому календарю. По этому случаю Украина готовится принять более 30 000 человек из более чем 20 стран мира. Об этом на совместной встрече с Послом Государства Израиль Элиавом Белоцерковски рассказал председатель национальной полиции Сергей Князев, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сергей Князев рассказал, что для Нацполиции важным является обеспечение и поддержание безопасности во время мероприятия, для того, чтобы все паломники, прибывающие в Умань чувствовали себя спокойно.

Также он отметил, что традиционно обеспечивать общественный порядок полиция будет вместе с работниками Национальной гвардии. В этом году на обеспечение общественной безопасности планируется привлечь около 500 полицейских, а также не менее 15 сотрудников полиции государства Израиль. Также, в охране общественного порядка будет задействован новое подразделение - тактическая полиция. Основной задачей которой является обеспечение правопорядка во время массовых мероприятий.

"В прошлом году не было зафиксировано существенных правонарушений. Более того, мы отслеживаем экономический бум и развитие отношений между местными жителями и паломниками во время празднований". - рассказал С. Князев