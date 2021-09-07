На реставрацію костелу Святого Миколая потрібно 75 мільйонів гривень

Про це повідомив очільник Міністерства культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Міністр пояснив, що основну суму на реставрацію сподіваються отримати від представників бізнесу, а залишок виділять з державного бюджету. Поки що йдеться про 75 мільйонів гривень, з яких зібрано менш як шість.

Загалом, реставрація відбуватиметься в три етапи. Спочатку планується ліквідувати термінові наслідки пожежі, після цього займатимуться відновленням унікального органу, а завершать реставраційними роботами фасаду. Аби зрозуміти, з чого починати роботу, потрібно дочекатися оцінки ДСНС та експертів.

Для збору коштів на реставрацію костелу Святого Миколая створили спеціальну платформу.

"На жаль, почати ремонт всередині одразу завтра ми не можемо. При всьому бажанні та навіть за наявністю повної суми. У першу чергу ми маємо отримати висновки ДСНС та експертизу, що саме з пошкодженого і в якому порядку варто ремонтувати... Маємо переконатися, що високі температури не спричинили прихованих тріщин чи змін геометрії конструкцій. А також без оцінки та при неправильній послідовності робіт - можливе руйнування стін/стелі тощо. Це надзвичайно кропітка робота, на якій потрібен час. Адже вона прямо стосується безпеки перебування всередині", - пояснив Ткаченко.

Міністр додав, що навіть за пришвидшеною процедурою протиаварійні роботи можливо розпочати не раніше середини жовтня.

Довідка. Костел Святого Миколая створив архітектор Владислав Городецький у неоготичному стилі. Окрім свого зовнішнього вигляду, він відомий органними концертами, які проводяться Національним будинком органної й камерної музики України. Останній ділить приміщення костелу з парафією Святого Миколая Римо-католицької церкви. Стосовно цього також неодноразово виникали суперечки. З 2009 року приміщення перебувало в аварійному стані. Активісти неодноразово били на сполох, що від костелу вже відпадають частини фасаду.

Ввечері 3 вересня стало відомо про пожежу в 100-річному костелі Святого Миколая в Києві. Через кілька годин вогонь вдалося ліквідувати, хоча будівля отримала значні пошкодження.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський назвав попередню причину пожежі у костелі святого Миколая в Києві: коротке замикання в органі.



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