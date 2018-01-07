На Рождество боевики ни разу не обстреляли украинские позиции

Сегодняшний день стал первым в новом году, который в зоне боевых действий в Донбассе прошел без нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на официальной странице в Facebook. По состоянию на 18:00 первого рождественского дня по Юлианскому календарю вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одной вооруженной провокации.

"Подразделения Вооруженных Сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию перемирия по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

В ходе заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 20 декабря было согласовано бессрочное прекращение огня с 00:00 23 декабря.

Однако боевики нарушили его в тот же день. Они провели провокационные обстрелы украинских позиций на Светлодарской дуге из БМП, минометов и гранатометов.

"Новогоднее перемирие" является 12-м с начала войны в Донбассе. "Школьное" и "хлебное" перемирия, предшествовавшие ему, систематически нарушались российско-террористическими формированиями.