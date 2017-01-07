На Рождество в зоне АТО ранили трех украинских военных

Трое украинских военнослужащих ранены в ходе антитеррористической операции (АТО) в субботу. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"3 наших военнослужащих получили ранения", - сказано в сообщении.

При этом в нем не детализируется информация о раненых военнослужащих.

Также в штабе АТО сообщили, что боевики 32 раза обстреляли позиции сил АТО в субботу.

На мариупольском направлении боевики обстреляли из 122-мм позиции украинских военнослужащих в Водяном, а из минометов - в Павлополе и Талаковке. Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреляли опорные пункты сил АТО в Павлополе, Марьинке, Гнутово, Старогнатовке, Водяном, Талаковке, Широкино.

На луганском направлении боевики обстреляли из минометов различных калибров украинские позиции в Троицком, из гранатометов и стрелкового оружия - в Новоалександровке и Новозвановке.

На донецком направлении боевики обстреляли из 82-мм минометов и вооружения БМП позиции Вооруженных сил в Троицком, а из гранатометов и стрелкового оружия - в Песках, Авдеевке и Луганском.

В районе Авдеевки силы АТО отбили нападение боевиков.

Как сообщали Українські Новини, 2 военнослужащих ранены в ходе АТО 6 января