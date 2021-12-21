На сайтах оголошень українці почали продавати "тисячу Зеленського"

На сайтах оголошень почали з'являтися пропозиції щодо продажу так званої тисячі Зеленського - виплати 1 тис. грн за вакцинацію проти коронавірусної інфекції Про це 20 грудня повідомила у Facebook нардепка VIII скликання Ради від "Самопомочі" Тетяна Острікова.

Вона опублікувала у соцмережі скриншот із сайту оголошень OLX, у якому пропонують купити 1 тис. грн за щеплення проти COVID-19 за 600 грн.

"Наш народ може все. Деякі українці намагаються продавати чи обмінювати віртуальну "Вовину 1000" на готівку. Оголошення про продаж віртуальної тисячі блокуються, але люди не здаються", - написала Острікова.

У компанії OLX повідомили LIGA.net, що вже видалили кілька десятків таких оголошень.

"В "OLX Україна" ми налаштували 24 нові фільтри, за ключовими словами, і видалили 78 оголошень. З'являтися подібний контент почав із 12 грудня, і з цього моменту ми його почали модерувати. Моніторимо подібні "пропозиції" для деактивації, оскільки такі оголошення незаконні і не відповідають правилам платформи", - розповіли у компанії.