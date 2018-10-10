На сайте КГГА появилась петиция о передаче ФК "Динамо" киевлянам

За время правления братьев Суркисов из некогда легендарной команды клуб превратился в постоянный повод для насмешек, уверен автор петиции

Футбольный клуб "Динамо" Киев требуют передать в управление КГГА. Соответствующая петиция опубликована на сайте мэрии.

"Столичный клуб "Динамо" за время управления им братьями Суркисами из некогда легендарной команды превратился в постоянный повод для скандалов и позора с точки зрения качества игры на поле", - пишет автор петиции Алексей Зотов.

По его словам, до своей незаконной приватизации клуб всегда принадлежал киевлянам и потому сейчас он должен быть возвращен в специально созданный фонд при КГГА.

Финансирование команды, по мнению Зотова, должно осуществляться на деньги от продажи билетов и на благотворительные взносы болельщиков.

Для рассмотрения администрацией петиция должна собрать 10 тыс подписей. На момент написания новости осталось собрать 9975 голосов.