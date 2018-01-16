На севере Польше вспышка кори, у двух украинцев подтвердили заболевание

В Польше обнаружили вспышку кори, которой не было в стране уже долгое время.

Как сообщает местное издание Radio Olsztyn, инфекционное заболевание выявили у сотрудников мясокомбината в Морлинах, что недалеко от Оструды в варминско-мазурском воеводстве на севере Польши.

По данным издания, инфицированные - это работники из Украины.

Согласно информации, которую предоставил консультант в области инфекционных болезней доктор Петр Коцбах, у пяти человек была диагностирована корь. Одновременно Малгожата Добжанская из воеводской станции Государственной санитарной инспекции в Ольштыне отметила, что до сих пор только у двух украинцев была подтверждена вирусная инфекция кори.

Образцы анализов были отправлены в Национальный институт гигиены Польши, и результаты будут известны только в конце недели.

Более 700 человек, которые контактировали с больными, должны пройти вакцинацию на мясной фабрике Оструде.

По данным Государственной санитарной инспекции в Оструде, в регионе в течение десяти лет не было случаев кори.

Напомним, что за 11 месяцев 2017 года корью в Украине заболели 3382 человека. В прошлом году было зафиксировано четыре смертельных случая, однако сегодня на брифинге в. а. министра здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что погибших было 6, из них 4 детей.

Кроме того, Супрун сообщила, что, вероятнее всего, вспышка кори пришла в Украину из Румынии.