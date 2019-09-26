На сигаретных пачках будут печатать новое предупреждение

Украинских производителей и импортеров сигарет могут обязать изменить наносимую на пачки маркировку. В частности, кроме содержания смол и никотина в табаке, они должны будут указать также, сколько курильщик вдыхает чрезвычайно токсичного угарного газа. Соответствующее требование содержит проект закона No2172, который 25 сентября внес в парламент представитель партии "Слуга народа".

Надо сказать, что такие призванные уменьшить табакокурение инициативы, отнюдь не единственные. Да и исключительно упомянутыми изменениями они не ограничиваются. В частности, автор проекта предлагает маркировать все табачные изделия уникальным буквенно-числовым кодом, чтобы представители контролирующих органов могли отследить весь путь пачки от завода до магазина.

А также приравнять все современные способы курения, включая вейпинг, электронные сигареты и устройства нагревания табака к обычным сигаретам. Кроме того, тот же документ содержит предложение установить штрафные санкции за продажу табачных изделий без медицинских предупреждений об опасности курения в размере 50 тыс. грн.

При этом в Украине, уверен автор законопроекта, следует запретить продажу:

Ароматизированного табака для самокруток.

Сигарет с капсулами в фильтрах.

Табачных изделий с содержанием никотина свыше 1 мг, смол - более 10 мг. А также угарного газа (СО) - более 10 мг.

Кроме того, законопроект предлагает наделить правом местные власти запрещать курение во время проведения массовых мероприятий. В настоящее время муниципалитеты могут устанавливать временные табу только на выпивку.

Потери госбюджета от нелегального рынка сигарет оценили в 5,4 млрд грн.