На Сицилии началось извержение вулкана Этна

Самый высокий и самый активный вулкан Европы опять извергается.

На итальянском острове Сицилия в Средиземном море проснулся вулкан Этна. По словам очевидцев, извержение лавы происходит из юго-восточного кратера вулкана. Фонтаны раскаленной лавы сейчас могут наблюдать не только жители города Катания, находящегося у подножия Этны, но и других населенных пунктов.

Извержение сопровождается небольшими взрывами и выбросом вулканических бомб, а также красочным ночным фейерверком. По мнению специалистов, извержение не представляет угрозы для близлежащих населенных пунктов. Эвакуацию населения пока не проводят. Международный аэропорт Фонтанаросса недалеко от Катании работает в штатном режиме. В настоящее время рейсы не отменяются и даже не задерживаются. Однако в перспективе выбросы вулканического пепла при извержениях Этны могут представлять серьезную опасность для самолетов.

В прошлый раз Этна извергалась в мае 2016 года. Тогда с 17 мая наблюдалось увеличение амплитуды толчков и фиксировалась интенсивная дегазация, сопровождаемая слабыми выбросами из северо-восточного кратера, а 21 мая лава бурлила на вершине Этны.