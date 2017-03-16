На Сицилии третий раз за месяц проснулся вулкан Этна

Третье за последние три недели извержение вулкана Этна началось на итальянском острове Сицилия. Из недавно образовавшегося кратера на северо- восточном склоне извергается поток лавы на высоту до 200 метров.

Однако, по мнению итальянских вулканологов, опасности для жителей окрестностей и для работы сицилийского аэропорта в Катании по-прежнему нет. Обычно извержения Этны, самого высокого и самого активного вулкана Европы, могут продолжаться от нескольких дней до нескольких недель.

NASA показало извержение "Ворот в ад". В районе столетних лавовых озер долины Афар, произошли сдвиги подземных тектонических плит.