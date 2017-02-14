На складах в Донецке боевики прячут самоходные гаубицы и танки - ОБСЕ

На складе между Кировским и Петровским районами Донецка наблюдатели ОБСЕ видели самоходную гаубицу 2С1 "Гвоздика" (122 мм).

Как говорится в отчете СММ ОБСЕ от 13 февраля, есть на этом складе и другие виды тяжелого вооружения, но не получив доступ к помещению, наблюдатели не смогли его идентифицировать.

Наблюдатели заметили, что внутри этого складского помещения стоят еще другие единицы тяжелого вооружения, но не смогли его идентифицировать, поскольку вооруженные члены ДНР не предоставили команде СММ доступа к этому месту, - сообщает ОБСЕ.

Также наблюдатели видели следы, велдущие внутрь склада, и предполагают, что они могут быть оставлены самоходной гаубицей (2С1), танком или же самоходной гаубицей (2С3 "Акация", 152 мм).

По следам наблюдатели определили, что их оставили минимум четыре транспортных средства, тянувшие за собой неустановленное количество гаубиц (2А65) вблизи Ирмино.

Также наблюдатели СММ ОБСЕ видели танковые следы неподалеку села Лобачево (13 км на восток от Луганска).

Ранее сообщалось, что в 10 км от госграницы с Украиной на территории России организован перевалочный склад боеприпасов, которые российско- террористические войска используют против Украины.

Напомним, что 29 января пророссийские боевики начали массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО привели к серьезным разрушениям и жертвам.

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