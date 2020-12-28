На Софійську площу в Києві повернули скандальний "чарівний капелюх"

На Софійській площі Києва облаштували фотозону, в центрі якої розмістили капелюх, який раніше зняли з головної ялинки країни.

Про це повідомила директор департаменту культури КМДА Діана Попова на своїй Facebook-сторінці.

"Довжелезна черга стоїть до найкращого символічного місця, де можна загадати бажання під чарівним капелюхом. Символічне фото під найочікуванішим артоб'єктом сезону можна зробити біля головної ялинки країни!", - написала Попова.

Вона також подякувала усім за підтримку. "Нам вдалося врешті виконати обіцянку - повернути чарівний капелюх", - додала чиновниця.

Спочатку верхівку головної ялинки країни прикрасив капелюх, але цей магічний атрибут не сподобався частині громадян. Тому згодом його замінили на Різдвяну зірку, яка коштувала 75 тисяч гривень.

UA: Суспільне Новини

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