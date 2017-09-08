На Солнце произошла новая мощная вспышка

Новая вспышка максимального класса X произошла на Солнце в 11:00 по московскому времени. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на лабораторию рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН им. Лебедева.

На Земле происходит магнитная буря уровня 4 по 5-балльной шкале. Буря носит планетарный характер.

Напомним, за прошедшие сутки на Солнце было зарегистрировано 12 вспышек. 6 сентября случилась вспышка, крупнейшая за последние 12 лет — аналогичной силы явление последний раз наблюдалась 7 сентября 2005 года. Эксперты разбираются, как такая мощная вспышка могла произойти на фоне минимума солнечной активности.

