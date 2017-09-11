На Солнце в воскресенье произошла новая мощная вспышка

Новая мощная вспышка на Солнце была зафиксирована в воскресенье вечером специалистами лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.
Об этом сообщает "Интерфакс".
Это уже четвертый мощный взрыв на Солнце в течение сентября.
Мощная вспышка на Солнце может повлиять на здоровье и самочувствие людей
Вспышки высшего класса на Солнце были зафиксированы также 7 и 8 сентября.
Как сообщалось накануне, ранее астрономы зафиксировали самый сильный за последние 12 лет взрыв в солнечной короне, который привел к разрыву, большей по размером с четыре Земли. Огромная масса энергии мчится сейчас к нам, угрожая системам связи, навигации самолетов и здоровью метеозависимых.
По материалам Интерфакс