На станцію "Академік Вернадський" прибула 26-та антарктична експедиція

На станцію "Академік Вернадський" прибула 26-та українська антарктична експедиція. Про це повідомили у Національному антарктичному науковому центрі, пише УНН.

"Подолавши кілька континентів, усі карантинні обмеження та бурхливу протоку Дрейка, 26-та Українська антарктична експедиція нарешті дісталася станції "Академік Вернадський"! Там їх з радістю зустріли команда зимівників 25-ої УАЕ та сезонний загін. Попереду - розвантаження продуктів та перекачка пального в бак на весь рік, а також передача справ від одних зимівників іншим. На станції дедалі сильніше відчувається наближення зими, тому важливо закінчити всі роботи максимально оперативно", - йдеться у повідомленні.

24 березня, на станцію "Академік Вернадський" вирушила 26-та річна Українська антарктична експедиція (УАЕ) - її учасники проведуть на крижаному континенті близько 13 місяців.

Оскільки на "Вернадському" триває масштабна модернізація, то троє фахівців - дизеліст, системний механік та сисадмін - поїхали в експедицію на місяць раніше, щоб долучитися до встановлення та налаштування нового обладнання, з яким їм доведеться працювати.

Більша ж частина експедиції вирушила до Антарктиди з аеропорту "Бориспіль". Їхній шлях проляже через Туреччину, Бразилію та Чилі, де на команду чекає 2- тижневий карантин.