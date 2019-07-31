На стене Херсонского горсовета появилось послание убийцам Гандзюк

На стене Херсонского городского совета в ночь на среду, 31 июля, появилась надпись, посвященная годовщине со дня нападения на общественную активистку, советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.

"Год со дня нападения на Катю Гандзюк. На стене горсовета в Херсоне проступила надпись. Так и будет. Мы не слезем", - говорится в сообщении сообщества "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?" в Facebook.

Авторы надписи напомнили правоохранителям о необходимости привлечь к ответственности виновных в убийстве активистки.

Сейчас реальные сроки заключения от трех до шести лет получили только исполнители преступления: Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук.

Его организатор, криминальный авторитет Алексей Левин ("Москал"), скрывается от следствия за границей, а одному из заказчиков, главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, смягчили статью с "умышленного убийства" на "умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть". Кроме того, он остается на своем посту.

У посредника между исполнителями и заказчиками, экс-помощника депутата Игоря Павловского истек срок меры пресечения, он вышел из-под домашнего ареста. А бывшие глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук, которых отец убитой активистки называл в числе заказчиков нападения на нее, вообще не фигурируют в деле.

Дело Гандзюк неоднократно пытались "слить": правоохранители задерживали непричастного к преступлению, ключевым подозреваемым смягчали статьи, чтобы они могли избежать сурового наказания в виде пожизненного заключения, Алексея Левина объявили в розыск только после того, как он сбежал из страны. Однако активисты настаивают на готовности и дальше бороться за то, чтобы ни один причастный к убийству Гандзюк не избежал наказания.

Напомним, 6 июня Покровский районный суд Днепропетровской области вынес обвинительные приговоры убийцам общественной активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Главарь и члены группы получили от 3 до 6,5 лет лишения свободы. Перед вынесением приговора все они признали свою вину и дали обличительные показания против других участников преступления.

Заказчиками преступления отец убитой называл главу Херсонского облсовета Владислава Мангера (исключен из "Батькивщины"), ныне уволенных главу Херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгений Рищука ("Блок Петра Порошенко").

24 апреля прокуратура вручила Мангеру новое подозрение- он больше не является обвиняемым в организации умышленного убийства. Вместо ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) ему инкриминировали ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

Еще одного подозреваемого - организатора убийства Екатерины Гандзюк - ранее судимого криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко), также известного как "Москал", СБУ объявила в розыск после того, как он сбежал из Украины. Сейчас "Москал" скрывается от следствия в Доминиканской Республике.

Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября 2018 года в киевской больнице.

Официальная причина смерти: полиорганная недостаточность и химические ожоги 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества (серной кислоты)