На столичних Позняках невідомі влаштували барбершоп прямо на березі озера в парку (фото)

На столичних Позняках невідомі влаштували барбершоп прямо на березі озера в парку на Позняках. На опублікованих фото видно, що перукарню на свіжому повітрі влаштували біля арт-об'єкта у вигляді двох сердець на дамбі водоймища.



Все відбувалося на нижній пішохідної алеї озера, де зібралося досить багато гуляють, серед яких були навіть діти. Один чоловік сидів біля сердечок і був накритий простирадлом, а другий його стриг.

Втім, на фото видно кілька правоохоронців, які, мабуть, і прикрили перукарню на свіжому повітрі. Хоча, в соціальних мережах жартують, що поліцейські стоять в черзі до перукаря.

У поліції Дарницького району сайту "Сегодня" повідомили, що до чергової частини не надходило повідомлення про барбершопе на березі озера.

"Така інформація нам не надходила. Можливо, поліцейський патруль помітив, що відбувається на березі порушення і зробив людям зауваження, після чого вони самі покинули територію парку біля озера ", - розповіли в поліції Дарницького району.

У Госпродпотребслужбе Києва нам пояснили, що такі дії - це порушення правил карантину.

"Подібні дії - абсолютно незаконні. Місто живе в умовах введеного карантину. Це злісне порушення правил по дотримання діючих норм. Подібні дії повинна контролювати національна поліція і карати порушників ", - пояснив сайту" Сегодня "Олег Рубан, голова Госпродпотребслужби Києва.

Нагадаємо, в рамках карантину зараз в столиці закриті всі салони краси, торгові центри, кінотеатри, бари і ресторани. Раніше в уряді відповіли на найактуальніші питання українців з приводу посилення правил карантину , Таких як відвідування парків, обов'язкова наявність документів і пересування по вулицях в компанії більш ніж одну людину.

А недавно на час дії карантину, який продовжений до 24 квітня, розширили список дозволених видів діяльності для бізнесу . Крім того, раніше ми писали, які плюси і мінуси роботи з дому, а також як бути продуктивним в таких умовах.

Джерело: Сьогодні

Фото: drda.org.ua