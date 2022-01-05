На Сумщині засудили «фельдшера»-грабіжника

До 7,6 років позбавлення волі засуджено жителя Сумщини, який під приводом вакцини вколов пенсіонерам снодійне та скоїв розбійний напад

За публічного обвинувачення Конотопської окружної прокуратури вироком суду 54-річного чоловіка визнано винним в розбійному нападі на родину пенсіонерів, підпалі їх будинку, викраденні документів та засуджено до 7 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна, крім житла (ч. 3 ст. 187, ч. 2 ст. 194 та ч. 1 ст. 357 КК України).

Прокурор у суді довів, що 4 травня 2021 року в с. Озаричі Конотопського району в будинок пенсіонерів прийшов чоловік, який назвався фельдшером та запропонував їм вакцинуватися від COVID-19, оскільки вони знаходяться в зоні ризику. На дану пропозицію господарі будинку погодились. «Фельдшер» замість вакцини вколов пенсіонерам снодійне. Чоловік почекав, доки вони заснуть, та почав ритися у їхніх речах, аби знайти гроші та інші цінні речі.

Коли 79-річна жінка отямилась, нападник почав наносити їй удари та вимагати гроші. Не отримавши бажаного, він прихопив із собою мобільний телефон та банківську картку. Тікаючи, чоловік підпалив веранду, аби таким чином приховати свій злочин. Пенсіонерам вдалось загасити пожежу та викликати поліцію. Встановлено, що чоловік готувався до злочину заздалегідь. При ньому було знайдено записи з даними потерпілих, пляшечки зі снодійним та шприци.

Досудове розслідування проведено слідчими Конотопського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом прокуратури, повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

http://rama.com.ua