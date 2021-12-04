На Сумщине банка консервированных опят стала причиной ботулизма у четырех человек

Как сообщила медицинский директор клинического центра инфекционных болезней и дерматологии им. Красовицкого Ирина Троцкая, в Лебедине после застолья на 15 человек четверо попали в больницу с ботулизмом. Все они ели консервированные опята домашнего приготовления. Двух пострадавших госпитализировали в центр инфекционных болезней в Сумах, двое остались лечиться в городской больнице.

При этом в центре им. Красовицкого оставалась только одна доза сыворотки против ботулизма. Ее ввели 44-летней женщине, которая чувствовала себя хуже всего. Второй пациент центра обратился к врачу слишком поздно, и сыворотка ему не помогла бы. А тем, кто остался в Лебедине, пришлось покупать сыворотку у частного предпринимателя, специально доставившего ее из-за пределов области.

Больше в области сыворотки нет - ни в лечебных учреждениях, ни в аптеках. Чтобы она появилась, Минздрав должен ввезти партию из-за границы, зарегистрировать в Украине и распределить. Но он, судя по всему, с этим не спешит. Поэтому будьте осторожны с заготовленными в домашних условиях грибами, консервированными и вялеными мясом и рыбой.

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