На свята до мінус 20: синоптик розповіла, якою буде погода взимку

Новий рік в Україні розпочнеться з морозами, а перший місяць зими – січень, може стати найхолоднішим місяцем зими. Сніг буде не частим гостем через нестійкі температури.

Про це розповіла завідувачка відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.

Вже наприкінці листопада в Україні буде відчуватись прихід зими. Стовпчики термометра опустяться до позначки -8-10 градусів.

Похолодання протримається недовго і невдовзі повітря трохи прогріється. За словами фахівця, погода нагадуватиме ту, що зараз, у листопаді, – з невеликим плюсом вдень та невеликим мінусом уночі. У грудні, як зазначила Мартазінова, станеться коливання температури.

До кінця листопада та початку грудня синоптик спрогнозувала похолодання.

“Січень мені не подобається. У січні ми очікуємо найнижчі температури за всю зиму. Хвиля холоду зміщується на свята. Вона триватиме більше тижня”, – попередила вчена.

Очікується, що в цей час в Україну прийдуть сильні морози до -20 градусів. Вони протримаються практично усі свята.

Лютий же, за прогнозами, буде найсніжнішим і холоднішим.

https://dialogs.org.ua