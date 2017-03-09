На Тарасовой горе в Каневе произошла массовая драка

На Тарасовой горе в Каневе позорными потасовками завершилось возложение цветов на могилу Тараса Шевченко в годовщину его дня рождения.

Активисты Гражданского корпуса и Свободы подрались с представителями партии Украинский выбор, сообщает местное издание Про все.

Отмечается, около 50 активистов Украинского выбора прибыли к могиле поэта автобусом, объехав гору с другой стороны, и высадились с тыльной стороны музея.

В это время активисты Гражданского корпуса и Свободы бросились ему наперерез и заблокировали им заезд живой цепью.

Столкновения продолжались полчаса, представители Украинского выбора так и не смогли попасть к могиле Кобзаря.

Драка на могиле Шевченко

Фото: provce.ck.ua