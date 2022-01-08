На Тернопільщині чоловік купував неіснуючий автомобіль і втратив 175000 грн

Чоловік розповів, що знайшов в Інтернеті допис про продаж іномарки за вигідною ціною. Основною умовою продажу автомобіля була передплата в сумі від 30% вартості автомобіля. Зв’язавшись з продавцем-аферистом, останній попросив здійснити оплату в розмірі 174 465 гривень, що він й зробив. Однак за декілька днів зрозумів, що його ошукали, адже мобільний пройдисвіта був вимкнений, а сайт заблокований.

Відомості про подію правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Працівники поліції наголошують жителям Тернопільщини з проханням здійснювати подібного роду покупки в офіційних торгових представників.

Пам’ятайте, аферисти, які розміщують в Інтернеті подібного роду інформацію, мають на меті одне – збагатитися за рахунок довірливих громадян.

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