На Тернопільщині чоловік утретє захворів на COVID-19

У Тернопільській області зареєстровано кілька повторних випадків захворювання на COVID-19. Один із пацієнтів заразився коронавірусною інфекцією вже втретє.

Про це інформує пресслужба Тернопільської ОДА.

"В області зареєстровано декілька повторних випадків захворювання на COVID- 19. Є хворий, який захворів уже втретє", - сказав начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації Володимир Богайчук.

Він констатував погіршення ситуації із захворюваністю на COVID-19 у Тернопільській області.

"Продовжують хворіти 1075 осіб, з них 144 перебувають на стаціонарному лікуванні, з яких 15 - на кисневій масці, 17 - на кисневому концентраторі. Близько 30 хворих у важкому стані", - зазначив Володимир Богайчук.

Також він наголосив, що спостерігається агресивність вірусу у певних регіонах. Зокрема, у Монастириському районі майже всі хворі перебувають у важкому стані.