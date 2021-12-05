На Тернопільщині в пожежі загинув чоловік

Більше трьох годин гасили 120 кв.м господарчих споруд

Бучацькі рятувальники ліквідували пожежу господарської будівлі.Тернопіль за інформацією пресслужби ДСНС області.

Напередодні о 00:55 на пункт зв‘язку 9 ДПРЧ 4 ДПРЗ поступило повідомлення про пожежу господарської будівлі в с. Соколів Золотопотіцької ТГ Чортківського району.

По прибуттю до місця події рятувальниками встановлено горіння перекриття та покриття господарської будівлі та дерев‘яної прибудови загальною площею 120 метрів квадратних.

На місці пожежі виявлено тіло загиблого чоловіка 1951 року народження.

Для допомоги залучено місцеву пожежну команду с. Золотий Потік. Пожежу ліквідовано о 4:11. Пожежею знищено перекриття та покриття по всій площі та дерев‘яну прибудову.

Врятовано суміжну житлову будівлю та легковий автомобіль.

Нагадаємо, днями на Тернопільщині горів пасажирський вагон. Вогнеборці загасили пожежу. Обійшлося тоді без жертв.

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