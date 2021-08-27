На трасі Київ -Бориспіль з'явиться система управління дорожнім рухом

На трасі з Києва в Міжнародний аеропорт Бориспіль встановлять систему управління дорожнім рухом. Про це повідомляє прес-служба Укравтодору.

"Вперше на цій 17-кілометровій ділянці дороги буде встановлена інтелектуальна автоматизована система управління дорожнім рухом", – сказано в повідомленні.На інформаційних табло буде відображатися інформація про дорожні умови та обмеження дозволеної швидкості, дорожні затори, температуру і стан дорожнього покриття. Перші цифрові табло вже працюють в тестовому режимі.

Також в Укравтодорі відзначили, що вже завершено ремонт головної автомагістралі Київ-аеропорт Бориспіль.

"У рекордні строки відремонтовано головну магістраль столиці в Міжнародний аеропорт Бориспіль – М-03 Київ – Харків – Довжанський. Проїжджу частину оновили менш ніж за два місяці", – йдеться в повідомленні.

В Укравтодорі підкреслили, що зараз 8 смуг руху в обидва боки комфортні для проїзду і мають нове дорожнє покриття, з розміткою і сучасним освітленням.

З 22 червня на ділянці траси М-03 Київ – Харків-Довжанський почалися дорожні роботи.

З 23 червня двосторонній рух тимчасово здійснювався по ділянці в напрямку Києва.