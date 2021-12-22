На трасі Кременчук-Олександрія зіштовхнулися вантажівки

22 декабря 2021, 14:13
 Общество

22 грудня сталася ДТП на дорозі Кременчук-Олександрія, неподалік Павлиша. Одна вантажівка наздогнала іншу.

Інформації про травмованих немає, рух утруднено.

https://kop.net.ua

 

 
 
 