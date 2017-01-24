На трассе Киев-Одесса произошло ДТП при участии военного, 3 погибших

На трассе Киев-Одесса сегодня, 24 января 2017 года, произошло дорожно- транспортное происшествие (ДТП) при участии военнослужащего Вооруженных сил Украины, в результате которого погибли три человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины.

"На трассе Киев-Одесса, вблизи населенного пункта Ксаверовка, произошло дорожно-транспортное происшествие при участии военнослужащего ВС Украины, который двигался к месту прохождения службы на собственном автомобиле ГАЗ- 3110 "Волга", - говорится в сообщении.

Как отмечается, военный не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем ЗАЗ "Таврия", в результате чего погиб водитель и два пассажира "Таврии".

В настоящее время военный в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

"С целью выяснения причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия проводится расследование", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате ДТП в Ивано-Франковской области пострадали 7 человек.