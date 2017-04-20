На трассе Киев - Одесса в Одесской области образовалась 10-км пробка

На трассе Киев - Одесса в направлении Киева в районе Краснознаменки Одесской области образовалась пробка длиной 10 км.

Об этом сообщил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

"Из-за сложных погодных условий и ДТП, произошедших в районе Краснознаменки, образовалась значительная пробка длиной в 10 км, движение ограничено, учитывайте это обстоятельство, или вообще перенесите путешествие", - написал он в фейсбуке.

Напомним, по прогнозам Гидрометцентра, 20-21 апреля ожидается ухудшение погодных условий в южных, центральных и восточных областях. Дождь с мокрым снегом, сильный ветер, заморозки. 22-25 апреля холодная погода сохранится.

Ранее сообщалось что в Словакии из-за снегопада столкнулись 40 авто. Десятки людей пострадали