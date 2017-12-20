На трассе Киев-Одесса восстановили движение

Движение по одесской трассе на границе Киевской и Черкасской областей восстановлено. На участке трассы Киев-Одесса в среду, 20 декабря, возобновили движение транспорта.

Об этом на своей странице в соцсети Twitter сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"Уже полчаса как движение на автодороге Киев-Одесса на границе Киевской и Черкасской областей восстановлено в обоих направлениях. Пока медленно", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что на трассе Киев-Одесса из-за осложнения погодных условий застряли около 800 грузовиков.